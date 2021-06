Ganz ohne Sturm: Baum kippt in Eielstädt auf eine Straße

Kaum noch intaktes Wurzelwerk konnte einen Baum am Freitagnachmittag in Eielstädt nicht mehr halten.

Heinz-Jürgen Reiß

Eielstädt. Zu einer technischen Hilfe rückte am Freitagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Bad Essen-Eielstädt-Wittlage aus. Ziel: die Straße Zur Schlucht in Eielstädt.

Die Alarmierung der Ortswehr erfolgte kurz nach 14 Uhr. Was war geschehen? Ein entwurzelter Baum war umgekippt und auf die Straße Zur Schlucht in Bad Essen-Eielstädt gefallen. Dabei wurde die Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen. Aufgabe d