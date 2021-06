Den Tag der Gärten und Parks am Schloss Benkhausen verbringen

Mit dem Englischen Garten beteiligt sich auch Schloss Benkhausen am Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe.

Gauselmann-Gruppe

Espelkamp. Schloss Benkhausen bei Espelkamp nimmt am Sonntag, 13. Juni, mit einem bunten Programm am Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe teil.

Die Veranstaltung will Interessierten den Reiz heimischer Grünanlagen vermitteln – und auch die Parkanlage von Schloss Benkhausen ist bei dieser Aktion dabei. Am Sonntag steht nicht nur der nach englischem Vorbild angelegte Landschaftspark