Die Toten Hosen kommen 2022 nach Minden. Der Vorverkauf für das Events auf Kanzlers Weide startet am Donnerstag, 10. Juni 2021.

Minden. Nach vier Jahren werden Die Toten Hosen und die Mühlenstadt Minden wieder vereint. 2022 kommt die Düsseldorfer Kultband im Rahmen ihrer „40 Jahre Die Toten Hosen“-Tour nach OWL.

Die Toten Hosen feiern Geburtstag. Deshalb laden sie zur großen Sause ein: Am 10. September 2022 heißt es am Weserufer "Alles aus Liebe – 40 Jahre die Toten Hosen" & Gäste. Der Vorverkauf beginnt 15 Monate vor dem Event am 10. Juni