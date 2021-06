Typisch für den Kurpark Bad Holzhausen sind das Haus des Gastes und die Brücke über die ehemalige Gräfte. Der Park präsentiert sich im Rahmen des Tages der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe mit einem eigenen Programm.

Cornelia Müller

Pr. Oldendorf. Wohin, wenn am Wochenende die Sonne scheint und die ganze Familie einen Ausflug in die nähere Umgebung machen will? Wie wäre es mit dem Kurpark in Bad Holzhausen, mit seinem großen Spielplatz und vielen Attraktionen?

Eine gute Adresse ist der Kurpark aber auch für den, der einen kleinen Spaziergang in gepflegtem Ambiente vorzieht – mit Fontänen, Beetanlagen im Barockstil und einem historischen Herrenhaus als Kulisse. Oder für jene, die sich zu einer Run