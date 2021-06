Fotograf Peter Kaschuba bei der Nachbearbeitung am Computer.

Lennart Sandeck

Bad Essen. Auch mit 79 bestimmt die Fotografie immer noch Peter Kaschubas Alltag. Was bewegt den Bad Essener so an seinem Hobby?

Etwa alle vier Jahre kauft Peter Kaschuba sich eine neue Kamera. Auch als Pensionär möchte der Bad Essener auf dem neuesten Stand bleiben. Besonders angetan hat es ihm die Bridgekamera – eine Kombination aus Spiegelreflex- und Kompaktkamera