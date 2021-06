Drogenlabor in Börninghausen: Waren Angeklagte nur Handlanger?

Die Angeklagten im Drogenlabor-Prozess werden möglicherweise nur wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilt werden.

Anke Schneider

Bielefeld/Pr. Oldendorf. Die Angeklagten im Prozess um das Drogenlabor von Börninghausen kommen womöglich glimpflicher davon, als gedacht. Laut der Kammer des Landgerichts Bielefeld komme auch eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Drogenhandel in Betracht.

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, in der Zeit vom 1. Februar bis zum 28. April 2019 in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf-Börninghausen ein professionelles Drogenlabor betrieben zu haben. Die Männer sollen aus verschiedenen Grun