Spanische Praktikantinnen werden im Betrieb in Rabber gefordert

Anspruchsvolle Aufgaben müssen Jessica Ushina Fuentes (links) aus Madrid und Paula Hernandes Guerra bei ihrem Praktikum in Rabber lösen. Das betont Semsites-Geschäftsführer Marcus Ubani.

Gertrud Premke

Rabber. Seit mehr als einem Jahrzehnt absolvieren spanische Berufsschüler Praktika in Betrieben und Einrichtungen in der Region Osnabrück. Vier davon derzeit in Betrieben im Wittlager Land.

Im Wittlager Land sind augenblicklich vier Praktikanten am Start, die ihre Berufsausbildung mit einem Praktikum in den Berufsfeldern Grafik-Design, Verwaltung, Finanzen sowie Werbung und Marketing zum Abschluss bringen. Die Praktikumsb