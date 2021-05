Ein besonderes Haus mit besonderer Geschichte: das Fachwerkhaus Steuwer.

Andreas Schnabel

Bad Essen. Das historische Haus Steuwer am Ludwigsweg in Bad Essen hat einen neuen Besitzer.

Das geschichtsträchtige Haus aus dem Jahr 1833 hat Familie Goetzke aus Hilter erworben. Die Eheleute ziehen in diesen Tagen um, werden künftig in Bad Essen leben. Am 10. September soll im Haus am Ludwigsweg zudem eine Physiotherapiepraxis e