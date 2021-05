Bad Essen liebäugelt mit freiem Platz in der Basketball-Oberliga

Lebt an der Auswechselbank jede Szene im Basketball mit, wenn ein TuS-Team aktiv ist: Trainer Volker Hensel.

Stefan Gelhot

Bad Essen . Es wird noch individuell trainiert, ein Trainer mit einem Spieler und das im häufigen Wechsel. „Doch das geht nicht mehr lange Zeit gut“, sagt Volker Hensel als "Mister Basketball" im TuS Bad Essen.

In den vergangenen drei Wochen ließ der 59-Jährige die Talente an sich und ihr Leistungsvermögen herantasten. Die 14- bis 16-Jährigen trainierten einzeln, des Wetters wegen in der Halle, ansonsten mehr draußen. "Die brennen“, sagt Trainer u