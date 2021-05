Maureen Ferbers „Impfengel“ ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Menschen, die sich im Rahmen der Corona-Impfungen für andere einsetzen.

Cornelia Müller

Bad Holzhausen. Mehrere Lagen Stoff, eingestickt ein goldener Heiligenschein, zwei Flügel und das Wort „Impfengel“: Diesen Schlüsselanhänger gibt es nirgendwo zu kaufen und trotzdem hat er einen Siegeszug um die ganze Welt angetreten.

Alles beginnt Weihnachten 2020. Maureen Ferbers Großmutter, die in einem Seniorenheim in Preußisch Oldendorf lebt, erkrankt an Corona. „Wir hatten unheimlich Angst. Die ersten Impfteams waren noch nicht unterwegs. Wir haben alle sehnsü