Autofahrer aus Voltlage und Bad Essen bei Unfall in Recke verletzt

Bei dem Unfall in Recke sind beide Autofahrer schwer verletzt worden.

Heinrich Wessling

Recke. Ein Mann aus Voltlage und ein Mann aus Bad Essen sind am Freitagabend in einen schweren Unfall in Recke verwickelt gewesen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es an der Kreuzung Püttenbeckstraße/Ibbenbürener Straße in Recke zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden.Gegen 23.45 Uhr war ein 29-Jähriger aus Voltlage