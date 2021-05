Der Bad Essener Schafstall darf wieder öffnen (Archivfoto).

Rainer Westendorf

Bad Essen. Die Schafstall an der Bergstraße in Bad Essen öffnet ab dem kommenden Freitag, 28. Mai, wieder für Besucher. Interessierte könne sich dann die Doppelausstellung mit Arbeiten von Jürgen Moldenhauer und Lutz Felsmann ansehen.

Was wird in den Räumen gezeigt? Der Titel der Ausstellung lautet "Transit – aus der Mitte geschleudert". Die Künstler, die ihre Werke präsentieren, stammen beide aus Norddeutschland, schreibt der Kunst- und Museumskreis Bad Essen in ei