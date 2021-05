Der Bahnübergang "An der Legge" in Bad Essen-Lintorf soll sicherer werden.

Andreas Schnabel

Lintorf/Dahlinghausen. Neben Gleiserneuerungen wird aktuell in der Gemeinde Bad Essen, in Lintorf und Dahlinghausen, an Sicherungsmaßnahmen für die Bahnübergänge an der Strecke der alten Wittlager Kreisbahn gearbeitet.

Zwischen Bohmte und Pr. Oldendorf hat sich bereits einiges getan. Der Schienenverkehr bekommt wieder eine Perspektive. Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO, früher Wittlager Kreisbahn) ertüchtigt und modernisiert den Schienenst