Reha in Bad Essen: Wenn "Helfer" selbst Hilfe brauchen

Wenn die Belastungen zu groß werden, bieten Beratungsangebote wie „CARE“ Betroffenen Hilfe.

dpa/Marijan Murat

Bad Essen. Wenn der seelische Druck und die Belastung zu groß werden, sind die Betroffenen selbst oft die Letzten, die merken, dass sie längst am Limit sind. Bis sie von anderen darauf angesprochen werden. In Bad Essen gibt es psychologische Hilfe.

„Stimmt was nicht? Du wirkst immer so abwesend." Solche Sätze können für Menschen in Belastungssituationen Signalwirkung haben. Oft wird Betroffenen erst dadurch bewusst, dass die täglichen Herausforderungen zur Überforderung geworden sind.