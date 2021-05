Bad Essener erhalten die Corona-Schutzimpfung ab sofort in Wallenhorst

Das Impfzentrum in Wallenhorst ist jetzt für Bad Essen zuständig (Archivfoto).

Michael Gründel

Bad Essen. Bad Essen wird ab sofort wieder dem Impfzentrum Wallenhorst zugeordnet. Das teilt der Landkreis Osnabrück mit.

Hintergrund: Seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass sich die Wartelisten in den Impfzentren in Wallenhorst und Georgsmarienhütte unterschiedlich entwickeln, obwohl beide Zentren die gleiche Menge an Impfdosen zur Verfügung haben, erläute