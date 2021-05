Messerangriff in Wittlage sorgt auch Tage später für Betroffenheit

Tatort Wittlage. Die Messerattacke vom vergangenen Freitag war auch am Montag noch Thema in Bad Essen.

Heinz-Jürgen Reiß

Bad Essen. Die Messerattacke vom Freitagabend in Wittlage war auch am Montag noch Gesprächsthema in Bad Essen und Umgebung. Die Tat sorgt für Betroffenheit.

Dass tatsächlich Kinderlärm, der nach bisherigem Ermittlungsstand Ausgangspunkt für einen Nachbarschaftsstreit mit anschließendem Messerangriff auf zwei Personen war, der Grund für einen versuchten Totschlag gewesen sein könnte, verstört vi