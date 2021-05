Der Sachschaden im Gewerbegebiet Schnathorst beträgt mehr als fünf Millionen Euro.

Andreas Kokemoor

Hüllhorst. Das, was nach einem Großbrand im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke geschah, bestätigt die alte Krimiregel, wonach der Täter oft an den Tatort zurückkehrt: In Hüllhorst wurde an der Brandstelle ein 30-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen.

Beim Großbrand einer Fabrikhalle im Gewerbegebiet in Hüllhorst-Schnathorst war an Christi Himmelfahrt ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Polizei konnte am Freitag, einen Tag nach dem Feuer, einen 30-jährigen Mann aus dem Raum Bran