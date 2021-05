Suche der Polizei nach Bluttat in Bad Essen erfolgreich: 24-Jähriger in Haft

Der Morgen nach dem Messerangriff.

Heinz-Jürgen Reiß

Bad Essen. Der 24-jährige Mann, der am Freitagabend in Bad Essen-Wittlage zwei Personen lebensgefährlich verletzt hatte, ist am Samstagnachmittag in Preußisch Oldendorf gefasst worden.

Kurz nach 15 Uhr bestätigte Polizeisprecher Matthias Bekermann, dass der Verdächtige in Bad Essens westfälischer Nachbarstadt von Kräften der Osnabrücker Polizei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung gefasst werden konnte. Die öffentliche