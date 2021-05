Messerstiche in Bad Essen - Tatverdächtiger weiterhin auf der Flucht

Symbolfot

NWM-TV

Bad Essen. Am Freitagabend sind in Bad Essen zwei Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei widerspricht jedoch Vermutungen, dass es sich bei der Tat um einen Amoklauf gehandelt habe. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Nach ersten Angaben der Polizei wurden gegen 20 Uhr in einer Wohnung in Wittlage eine 63-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilt, besteht mittlerweile kei