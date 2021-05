Viele Gartenfreunde genossen bei schönstem Frühlingswetter den Saisonauftakt auf Schloss Ippenburg. Lange Schlangen gab es nur am Kuchenstand, natürlich wurde dabei auch Maske getragen.

André Havergo

Lockhausen. Erfolgreicher Saisonauftakt an der Ippenburg. Das neue Konzept lockte am ersten Öffnungstag 2021 zahlreiche Besucher an, "alle fühlen sich hier sauwohl", sagte eine zufriedene Viktoria von dem Bussche.

Deutlich mehr als 750 Besucher kamen am Himmelfahrtstag nach Lockhausen. Genau lässt sich das nicht sagen, weil Dauerkarteninhaber und Kinder an der Kasse nicht erfasst werden. Offenbar genau die richtige Anzahl: "Viel mehr hätten wir am er