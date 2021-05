Pastor Sagebiel aus Bad Essen mahnte 1916 an, dass man nicht "der unsauberen Gewinnsucht" zum Opfer fallen möge.

Bad Essen/Melle. Unter anderem mit dem „sittlichen Leben“ befasste sich die 26. Bezirkssynode der evangelisch-lutherischen Kirche 1916 im damaligen Kirchenkreis Melle-Wittlage. Was waren die heiklen Themen im Tagungsort Buer ?

Ein im Jahr 2021 in einem Bad Essener Nachlass aufgetauchtes Protokoll gewährt interessante Einblicke in die Lebenssituation vieler Menschen im zweiten Jahr des Ersten Weltkrieges. Und in ihre Überzeugungen.Am 7. Dezember 1916 tagte das kir