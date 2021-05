Die Außengastronomie im westfälischen Umland muss noch geschlossen bleiben.

dpa/Friso Gentsch

Melle/Wittlager Land. Während die Corona-Fallzahlen im Wittlager Land und in Melle sinken, sieht die Lage in den westfälischen Nachbarkreisen des Osnabrücker Landes anders aus. In den Kreisen Herford, Gütersloh, Minden-Lübbecke und in Bielefeld sind vorerst keine Lockerungen in Sicht.

In Kreisen, in denen die 7-Tage-Inzidenz 100 überschreitet, gelten laut Bundes-Notbremse strengere Einschränkungen: Dazu gehören strenge Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren von 22 bis 5 Uhr sowie schärfere Regeln im Einzelhandel. Im Land