Das Lager ist übersichtlich ausgestattet. Im Bild Sergej Fuchs (links) und Harry Penner mit Azubi Matthäus Fröse.

Heidrun Mühlke

Bad Essen. Das Sanitätshaus „Reha-Shop Fuchs“ aus dem Kreis Minden-Lübbecke will eine Filiale in Bad Essen eröffnen. Diese soll an der Lindenstraße 70 eingerichtet werden. Das ist das Gebäude der früheren Rosenhof Apotheke.

Inhaber Sergej Fuchs hat vor elf Jahren mit seinem Betrieb ganz klein in einer Garage angefangen. Mittlerweile gibt es vier Standorte in Espelkamp, Pr. Oldendorf, Alt-Espelkamp und Rahden. Am 7. Juli soll der Reha-Shop in Bad Essen dazu kom