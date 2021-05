Diese neuen Sehenswürdigkeiten bietet Schloss Ippenburg in Bad Essen

Für die Saison 2021 wurden rund um die Ippenburg diverse neue Gärten und Beete angelegt.

André Havergo

Bad Essen. Am 13. Mai öffnen die Gärten auf Schloss Ippenburg in Bad Essen. Da vorerst keine Festivals auf dem Gelände stattfinden, hatte Hausherrin Viktoria von dem Bussche viel Zeit, um ihre Gärten noch ansprechender zu gestalten.

Für die Ippenburger Gärten gibt es ein neues Konzept: Viktoria von dem Bussche möchte die Gärten stärker in den Mittelpunkt stellen – „back to the roots“ gehen, wie sie es nennt, zurück zu den Wurzeln. Events sollen auf dem S