Das Restaurant Athen in Bad Essen zeigt Flagge.

Stefan Gelhot

Bad Essen. Weiße Betttücher oder Tischdecken, die gut sichtbar aus Fenstern oder über Balustraden hingen: In Bad Essen haben sich am Donnerstag Hotel- und Gastronomiebetriebe an der Dehoga-Aktion "Wir zeigen Flagge" beteiligt, um auf die Misere der Betriebe in der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen.

An der Initiative „Wir zeigen Flagge“ sind unter anderem Tourismusverbände und der Dehoga-Landesverband Niedersachsen beteiligen. Signalisiert werden soll, dass die Hotels und Gastronomiebetriebe wieder aufmachen wollen und müssen&nbs