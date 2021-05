Westnetz ersetzt die Hochspannungsleitung von 1942.

Martin Nobbe

Wehrendorf/Heithöfen. In dieser Woche beginnt das Unternehmen Westnetz mit umfangreichen Arbeiten in der Gemeinde Bad Essen. Das Projekt wird erst im kommenden Jahr beendet sein. Was verbirgt sich dahinter?

Westnetz als Verteilnetzbetreiber für Strom und Gas startet mit Arbeiten zur Erneuerung der Hochspannungs-Freileitung zwischen der Umspannanlage Wehrendorf und dem Punkt Heithöfen. Die bestehende Leitung wurde im Jahr 1942 errichtet u