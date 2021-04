Corona-Protest: Am 1. Mai Auto-Corso durch Bad Essen

Momentaufnahme vom Meller Querdenken- Auto-Corso im April.

Stefan Gelhot

Bad Essen. Für den 1. Mai 2021 ist in Bad Essen ein Auto-Corso mit dem Thema "Corona-Verordnung angemeldet worden.

Entsprechende Informationen unserer Redaktion, die auch in facebook-Gruppen im Nachbarkreis Minden-Lübbecke kursierten, wurden von einer Polizeisprecherin in Osnabrück und der Gemeindeverwaltung Bad Essen am Freitag bestätigt. Beim Lan