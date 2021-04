Autofahrer bei Unfall in Bad Essen verletzt

Symbolfoto: Jörn Martens

Bad Essen. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nacht zu Freitag in Bad Essen verletzt worden.

Nach ersten Angaben der Polizei kam das Auto an der Schulallee alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge dessen mit einer Straßenlaterne. Dabei wurde der Autofahrer verletzt. Mehr Informationen in Kürze