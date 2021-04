Neue Trasse für B65? Ortsumgehung Wehrendorf? So ist der aktuelle Stand

Die B65 in Bad Essen-Wehrendorf an der Abzweigung nach Bohmte.

Oliver Krato

Bad Essen. Es ist still geworden um eine mögliche neue Trasse für die B65 im Wittlager Land. Was hat sich getan, seit Corona die Schlagzeilen und das Leben aller in der Region bestimmt. Wir haben beim Landkreis Osnabrück nachgefragt.

Fakt ist: Die Struktur der Landesstraßenbauverwaltung hat sich aufgrund der nun durch den Bund selbst wahrgenommenen Autobahnverwaltung seit Jahresbeginn strukturell und personell verändert, so dass für alle Beteiligten aktuell noch nicht a