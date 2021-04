Führte Bienenstich zum Verkehrsunfall in Pr. Oldendorf?

Das Auto der Fahrerin aus Pr. Oldendorf kam in einem Vorgarten zum Stillstand.

Polizei Minden-Lübbecke

Pr. Oldendorf. Offenbar infolge eines Insektenstichs hat am Dienstagabend eine 66-jährige Autofahrerin einen allergischen Schock erlitten und in Pr. Oldendorf-Engershausen ihren Wagen in einen Vorgarten gesteuert. Das berichtet die Polizei Minden-Lübbecke.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Pr. im Bereich Bad Holzhausen von einer Biene gestochen worden, hatte aber zunächst keine körperliche Reaktion gezeigt und sich anschließend mit ihrem Aito auf den Heimweg gemacht. Kurz