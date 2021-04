Verkehrsaufkommen am Hallenbad in Lintorf "außergewöhnlich gering"?

Reicht diese Querungshilfe am Hallenbad?

Andreas Schnabel

Lintorf. Gibt es an der Straße "Am Hallenbad" in Lintorf besondere Gefahrenstellen für Kinder? Die einen sehen die Verkehrssicherheit als nicht gegeben an, andere keinen Handlungsbedarf.

Fakt ist: An der besagten Straße oder in unmittelbarer Nähe liegen Kindertagesstätte und Familienzentrum, Schule, Sporthalle, Hallenbad und Kinderkrippe sowie der DLRG-Stützpunkt. Obwohl die gemeindliche Straße "Am Hallenbad" als Anliegerst