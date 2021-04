Profipferdesportler wie Springreiterin Eva Bitter aus Bad Essen dürfen sich derzeit unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln auf Turnieren messen. Amateure müssen sich weiterhin gedulden.

Sonja Rohlfing

Altkreis Wittlage. Das Wittlager Land ist auch Pferdeland. Doch Corona bestimmt weiterhin die Regeln. Das gilt auch für den Pferdesport. Verbände fordern nun, auch Amateurreitern mehr zu erlauben.

Während vor wenigen Tagen noch die internationale Elite im Springen und in der Dressur bei Horses & Dreams in Hagen am Teutoburger Wald ohne Publikum um Sieg und Platz wetteiferte, bremst das Virus den Amateursport weiter aus – auch im