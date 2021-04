Die Proteste richteten sich gegen die Corona-Regeln für Schüler.

dpa/Matthias Balk

Lübbecke/Espelkamp. In Lübbecke und Espelkamp haben am Wochenende insgesamt mehr als 300 Personen gegen Corona-Beschränkungen protestiert.

Wie die Polizei Minden-Lübbecke mitteilte, versammelten sich am frühen Sonntagnachmittag rund 45 Menschen, darunter einige Kinder und Jugendliche, in Lübbecke an der Kreuzung B65/B239. Die Aktion verlief aus Sicht der Polizei friedlich, all