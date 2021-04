In der Nacht zu Sonntag rückte die Feuerwehr aus.

Heinz-Juergen Reiß

Bad Essen. In der Nacht zu Sonntag bekam der Bewohner eines Hauses in der Kalbsiekstraße in Linne in der Gemeinde Bad Essen einen ziemlichen Schrecken, als plötzlich die Feuerwehr vor seinem Zuhause stand.

Die alarmierten Einheiten aus Hüsede-Barkhausen-Linne und Lintorf waren ausgerückt, weil um 1.26 Uhr ein brennendes Gebäude gemeldet worden war. Die Feuerwehrkräfte rüsteten sich vor Ort teils schon mit Atemschutzgeräten aus, rollten Schläu