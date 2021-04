Mindens Juri Knorr steht auch bei Bundestrainer Alfred Gislason auf dem Zettel.

Fotostand / Hilpert

Lübbecke. Die Sonne lacht – und nach den jüngsten Siegen für die Handballer von GWD Minden und TuS N-Lübbecke ganz besonders. Die Perspektiven sind gut, trotz des Termin-Durcheinanders in den beiden Bundesligen.

Der Druck war immens, aber GWD Minden hat im Kampf um den Ligaerhalt in der Handball-Bundesliga bei Nordhorn-Lingen 22:20 (11:10) gewonnen. Nach vier Niederlagen in Folge in fremden Hallen feierten die Ostwestfalen im Emsland den zweiten Au