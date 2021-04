Kräuter gehören für Marius Koch zur guten Küche dazu –- zu Hause in Brockhausen gibt es sie „frisch aus dem Beet“.

Cornelia Müller

Brockhausen. Tim Mälzer. So lautete 1994 der Name des Gewinners eines der wichtigsten deutschen Wettbewerbe für Nachwuchsköche. Auch Marius Ahrens aus Brockhausen hätte nun gute Chancen gehabt, diesen Wettbewerb zu gewinnen und in Tim Mälzers Fußstapfen zu treten. Dann kam Corona.

Seit 1975 gibt es den Bundesjugendwettbewerb des Verbandes der Köche Deutschlands – den Rudolf Achenbach Preis. Im Februar 2020 hatte Marius Ahrens den niedersächsischen Landesentscheid in Cuxhaven gewonnen: „Da war noch alles in Ordnung.“