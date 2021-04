So hat sich die Zahl der Corona-Toten im Altkreis Wittlage entwickelt

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser werden Infizierte mit besonders schweren Verläufen behandelt. (Symbolbild)

Michael Gründel

Altkreis Wittlage. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Altkreis Wittlage 53 Personen mit oder an einer Infektion mit dem Virus verstorben. Wie hat sich die Zahl der Toten in den vergangenen Monaten entwickelt? Eine Übersicht zeigt die Besonderheiten in Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln.

Der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis Osnabrück hat auf Anfrage dieser Redaktion erstmals weitere Informationen zur Entwicklung der Zahl der Corona-Toten im Altkreis Wittlage bekannt gegeben. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind bisl