Unfallschwerpunkt Schulallee/Kuhweg in Eielstädt – was tun?

Die abknickende Vorfahrt in Eielstädt. Kann diese Regelung geändert werden?

Rainer Westendorf

Eielstädt. An der Ecke Schulallee/Kuhweg in Bad Essen-Eielstädt kommt es immer wieder zu Unfällen. Die abknickende Vorfahrt bereitet einigen Verkehrsteilnehmern offensichtlich Schwierigkeiten; die Vorfahrtsregel wird nicht immer beachtet. Kann die Straßenführung geändert werden?

Eingerichtet wurde die abknickende Vorfahrt vor gut zehn Jahren. Damals ist die Schulallee verlängert worden Richtung Siedlung "An der Leuchtenburg" bis zur Einmündung an der Lindenstraße in Wittlage. Ziel war es, den Hauptverkehrsstrom von