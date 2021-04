Feuer in Gewerbehalle in Wehrendorf: Schaden in sechsstelliger Höhe

Am Mittwochabend hat es in einer Gewerbehalle in Bad Essen gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Festim Beqiri

Bad Essen. Zwei Fliesenpressen sind am Mittwochabend während des Betriebes in einer Gewerbehalle in Bad Essen-Wehrendorf in Brand geraten. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen übergreifen – doch der Schaden dürfte laut Polizei dennoch hoch sein.

Gegen 21.45 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zu dem Betrieb nach Wehrendorf alarmiert worden. Dort hatten die zwei Pressen Feuer gefangen – während des Betriebes, wie eine Sprecherin der Osnabrücker Polizei am Donnerstagmorgen auf