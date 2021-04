Hin und Her verunsichert Kunden und nervt Bad Essener Einzelhandel

Im Einzelhandel gilt seit Mittwoch wieder "Click and Collect" (Symbolfoto).

dpa/Friso Gentsch

Bad Essen. Im Landkreis Osnabrück gilt seit Mittwoch wieder "Click and Collect", zuvor hieß es "Click and Meet". Ein Hin und Her, das viele Kunden verunsichert und den Einzelhandel nervt. Der Gewerbeverein Bad Essen teilt deshalb auf seiner Internetseite ab sofort täglich mit, welche Regel jeweils aktuell gilt.

Die Anregung kam aus den Reihen der Mitglieder, die sich zur einer virtuellen Jahreshauptversammlung trafen, berichtet der Vorsitzende Jens Strebe. Der Vorschlag wurde bereits umgesetzt. "Click and Collect" bedeutet ein Produkt online aussu