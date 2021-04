Demo-Spaziergänger in Bad Essen: Wer gehört zu welcher Bewegung?

Ein Demonstrant nahm die Maskenpflicht in der Bad Essener Innenstadt besonders wörtlich: Er trug eine Darth Vader Maske, angelehnt an den Kinofilm "Krieg der Sterne". Vor einer Infektion schützt diese freilich nicht.

Martin Nobbe

Bad Essen. Eine kleine Gruppe organisiert regelmäßige Protest-Spaziergänge in Bad Essen. Zudem wurden kürzlich vor dem Rathaus Kinderschuhe und Teddybären abgelegt, flankiert von Botschaften, die sich gegen die Corona-Politik richteten. Ob die Ereignisse in Verbindung mit einer neuen Chatgruppe beim Messengerdienst Telegram namens "Bad Essen gegen Corona" stehen, ist unklar.

In der Lindenstraße und auf dem Kirchplatz spazierten zuletzt häufiger vereinzelte Demonstranten mit Luftballons durch Bad Essen. Die kleine Gruppe teilte sich dabei meist in Zweierriegen auf. Zuletzt demonstrierten sie am Montagabend, offe