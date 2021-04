Dem System "Click and meet" droht schon wieder das Aus. Der Einzehandel ist frustriert (Symbolfoto)

Sebastian Gollnow/dpa

Altkreis Wittlage. Am Donnerstag und Freitag lag der Inzidenzwert im Landkreis bei über 100. Ist das auch am Samstag der Fall, hat das Folgen für den Einzelhandel. Mit "Click and meet" ist es dann in der kommenden Woche wieder vorbei. Der Unmut bei Wittlager Gewerbetreibenden ist groß.

Die aktuelle Fassung der niedersächsischen Corona-Verordnung, die noch bis einschließlich Sonntag gilt und die verlängert werden soll, gibt vor, wie Landkreise und kreisfreie Städte zu handeln haben, wenn die Inzidenz über 100 steigt. Liegt