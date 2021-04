Das Waldhotel an der Bergstraße in Bad Essen hat einen neuen Besitzer.

Oliver Krato

Bad Essen. Das Waldhotel in Bad Essen hat einen neuen Besitzer. Was hat es mit dem Verkauf auf sich ?

Der neue Besitzer des Waldhotels in Bad Essen ist Martin Wüst aus Berge im Nordkreis, der seit mehr als 30 Jahren in der Clubszene (Rosenhof, Five Elements, Nize Club, alle in Osnabrück) aktiv und Besitzer mehrerer Liegenschaften in der Reg