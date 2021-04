Warum das Modehaus Vrehe in Bad Essens Nachbarstadt Pr. Oldendorf abgerissen wird

Das frühere Modehaus Vrehe an der Spiegelstraße in Pr. Oldendorf steht seit Jahren leer. Jetzt sollen hier Wohneinheiten neu entstehen.

Oliver Krato

Pr. Oldendorf. Der Leerstand in mehreren Gebäuden an der Spiegelstraße und anderswo in Pr. Oldendorf ist seit Jahren ein Problem – und deshalb ein Thema. Jetzt könnte sich etwas zum Positiven ändern.

Nach Informationen unserer Redaktion hat das ehemalige Modehaus Vrehe an der Spiegelstraße 6-8 einen neuen Besitzer. Geplant sei dort der Bau "mehrerer Wohneinheiten", hieß es unlängst von Bürgermeister Marko Steiner in einem Ratsauss