So hat die Bad Essener CDU-Versammlung Jens Strebe nominiert

Nach der offiziellen Nominierung durch die Parteimitglieder: Jens Strebe bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters.

Carolin Düvel-Oevermann

Bad Essen. In geheimer Wahl hat die CDU Bad Essen Jens Strebe in einer Mitgliederversammlung zum Kandidaten für die Wahl zum Bad Essener Bürgermeister am 12. September 2021 nominiert.

Strebe tritt damit gegen Amtsinhaber Timo Natemeyer an. In einer virtuellen Versammlung im vergangenen Herbst war Strebe bereits von der Partei als Kandidat gekürt worden. Jetzt ist ist Nominierung offiziell. Der 51-jährige Strebe ist