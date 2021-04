Nicht mehr in Lebensgefahr: Bei einem Unfall auf der B 65 zwischen Lintorf und Hördinghausen ist Mitte März eine junge Fußgängerin schwer verletzt worden. (Archivfoto)

Heinz-Jürgen Reiß

Lintorf. Bei einem Unfall auf der B 65 ist Mitte März eine junge Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie geht es ihr?

Was war zwischen dem Abzweig Lintorf und Hördinghausen passiert? Nach Angaben der Polizei war ein Tanklastzug am 17. März gegen 3 Uhr nachts aus Richtung Rabber kommend in Richtung Dahlinghausen auf der Bundesstraße 65 unterwegs, als plötzl