Auch an der Dorfstraße in Eielstädt wird gebaut

Eielstädt verändert weiter sein Gesicht. Auf einer Teilfläche der ehemaligen Hofstelle Dahmann zwischen Dorfstraße und Hüseder Straße sind bereits die ersten Häuser errichtet worden.

Oliver Krato

Eielstädt. Der Bauboom in der Gemeinde Bad Essen hält an. Auf dem Eckgrundstück zwischen Dorfstraße und Hüseder Straße in Eielstädt stehen bereits die ersten Rohbauten.

Die ersten Vorarbeiten auf der ehemaligen Hofstelle Dahmann gegenüber dem Obsthof Albers hatten im vergangenen Jahr begonnen. Die Gesamtfläche ist rund 5600 Quadratmeter groß. Fünf Bauplätze, die per Losverfahren im April 2020 vergeben word