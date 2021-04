Auf eine über 200-jährige Geschichte kann der Brockhauser Kotten zurückblicken.

Andreas Schnabel

Brockhausen. Der Brockhauser Kotten in Brockhausen wird an einen Zimmermeister aus Hüsede verkauft. Diesen Beschluss zum Verkauf des im Besitz der Gemeinde Bad Essen befindlichen Fachwerkhauses am Brockhauser Weg fasste der Gemeinderat einstimmig.

Der Kaufpreis für das baufällige Gebäude wird 10.000 Euro zuzüglich Notar- und Gerichtskosten betragen. Es besteht eine Bauverpflichtung innerhalb eines Zeitraumes von sechs Jahren.Legendäre Kotten-FetenDas stark sanierungsbedürftige Gebäud