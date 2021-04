Gisela Kruse aus Bad Essen ist seit 50 Jahren Friseurin: Mit Puppen fing es an

Blumen für die Jubilarin Gisela Kruse gab es von ihrem Chef Ismet Duman.

Gertrud Premke

Bad Essen. Wer ein halbes Jahrhundert in seinem Beruf arbeitet, der hat bewiesen, dass die Tätigkeit Berufung ist. Das gilt auch für Gisela Kruse, die als Friseurin Kunden strahlen lässt.

Gisela Kruse feiert ihr 50-jähriges Berufsjubiläum als Friseurin. Am 1. April 1971 startete Gisela, damals noch Auf dem Kampe, ihre Lehre bei Friseurmeister Günter Schumacher in Bad Essen an der Bergstraße. Rückblickend sagt die Jubi