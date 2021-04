Dieser ungewöhnliche Stern ziert das Spritzenhaus in Eielstädt.

Eckhard Grönemeyer

Eielstädt. Eielstädt ist ein altes niedersächsisches Bauerndorf mit reichlich Geschichte. Die Tauf- und Wallfahrtskapelle "Klus", an die heute ein Straßenname und eine Stele erinnern, gilt als erster kirchlicher Bau in Bad Essen nach der Christianisierung. Es gab Jahrhunderte später einen Raketenabwehrstation im Wiehengebirge an der Eielstädter Schlucht, im Wald die legendäre Silberkuhle. Und es gibt ein kleines Spritzenhaus, das eine eigene Geschichte hat.

Spritzenhäuser im heimischen Raum beherbergten die Feuerwehrspritzen, wie der Name es sagt. Vor die wurden einst Pferde, später auch Traktoren oder andere Zugmaschinen gespannt. Bisweilen wurden auch Menschen dort kurzzeitig festgesetzt, um